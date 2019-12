Arrestan en EUA a Genaro García Luna por corrupción

TEXAS.- Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal durante la administración de Felipe Calderón, fue arrestado este 10 de diciembre en la ciudad de Grapevine, Texas (sur de Estados Unidos) acusado de corrupción.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el pasado 4 de diciembre, cuatro cargos de narcotráfico y conspiración ante la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, acusando al exfuncionario de trabajar para el poderoso Cártel de Sinaloa y recibir sobornos millonarios.

La periodista estadounidense Ginger Thompson, de la agencia de noticias sin fines de lucro ProPublica, afirmó en su cuenta de Twitter que el exfuncionario mexicano deberá responder por varias acusaciones de corrupción ante una corte del estado de Nueva York (noreste).

@ProPublica has learned that Mexico's former security minister, Genaro Garcia Luna, has been indicted on corruption charges in NY and arrested in Grapevine, Tx. Source says Garcia Luna had "all kinds of pictures with US officials in his unassuming one bedroom."

