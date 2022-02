Arranca DIF Reynosa el programa permanente “Tejiendo Sonrisas”

El Sistema DIF Reynosa en coordinación con la Fundación Voluntad Contra el Cáncer Reynosa- Río Bravo AC, dio arranque a la campaña permanente “Tejiendo Sonrisas”.

La finalidad de este programa es recaudar la mayor cantidad de donaciones de cabello, para la elaboración de pelucas que se entregarán a los niños y niñas que han perdido su cabellera debido al tratamiento contra el cáncer.

En representación del Ppresidente Municipal, Carlos Peña Ortiz, acudió la Primer Síndico, María Luisa Tavares Saldaña, y en representación

del Presidente del Patronato DIF Reynosa, Carlos Luis Peña Garza, encabezó Avelina María Escobar Isassi, directora del DIF Reynosa.

“Es muy importante formar parte de esta labor, ya que estos pequeños representan una gran esperanza de vida, la gente luchadora y valiente es la que inspira y da sentido a la vida”.

“Cuando nuestros niños empiezan un tratamiento de cáncer, no saben a lo que se van a enfrentar, no están preparados para verse con un cambio de imagen que no buscaron, entran en una tristeza profunda cuando empiezan a ver sus pequeños mechoncitos de cabello caer”, dijo, Julia Azeneth García Gómez, presidenta de la Fundación Voluntad Contra el Cáncer Reynosa – Río Bravo AC.

Además estuvieron presentes el estilista profesional, Roberto Ruiz, y las donadoras de cabello la niña Ashley Lizeth Treviño Cruz y Teresa Torres, que con mucho amor donaron su cabello.

DIF Reynosa seguirá apoyando a los menores con cáncer.