ARRANCA CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA LEMUS

H. Camargo, Tam.- Con el propósito de dar solución al añejo problema de las inundaciones en el Fraccionamiento Residencial Los Ángeles, el gobierno municipal, que encabeza la alcaldesa María del Carmen Rocha Hernández, puso en marcha este viernes, la obra de construcción de un cárcamo de bombeo, para drenar el agua, en temporada de lluvias.

Este proyecto explicaron los responsables de la obra, incluye una bomba trifásica con electro niveles para encendido automático así como la instalación de una subestación, que permitirá desaguar la calle 2 con el canal cuando la lluvia alcance cierto nivel, si la necesidad de exponer al personal de servicios primarios y de la Comisión Municipal de Agua Potable.

La verdad yo no lo esperaba comento Leticia Barbosa, vecina de la calle 2, de la también conocida Colonia Lemus, por el inicio de la obra, desde hace 15 años batallábamos bastante cuando llovía, ya sabíamos, cuando iba a llover, decíamos uyy, vamos a sacar los carros, porque es lo primero que se inunda, pero ahorita ya gracias a Dios y a la alcaldesa, Mely Rocha, ya no.

Nereida de la Garza quien también habita en la calle 2, dijo sentirse contenta porque ya va a poder salir a su trabajo sin meterse al agua, sin usar sus botas de plástico, pero más que todo, para poderse ir más tranquila, porque no se va a subir el agua adentro de sus casas, también dijo que era una grata sorpresa la obra y la califico como muy buena.