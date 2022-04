ANIVERSARIO LUCTUOSO DON CARLOS CANTÚ ROSAS

En una emotiva ceremonia recordaron a don Carlos Enrique Cantú Rosas en su décimo segundo aniversario luctuoso.

La ceremonia fue en el monumento que fue construido en su honor y colocaron una ofrenda floral, ubicado en el Centro Cívico que lleva el nombre de Carlos Cantú Rosas.

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal señaló que continuará con el ejemplo que su padre le enseñó; trabajar para brindar a los ciudadanos mejores condiciones para vivir.

La presidenta municipal recordó lo que tanto les enseñó “a no claudicar, nos enseñaste que la libertad se conquista, no se implora; y con orgullo puedo decirte que día a día luchamos por mantener vivo tu legado, trabajando sin descanso por devolverle la dignidad a Nuevo Laredo; no daremos un paso atrás y continuaremos en la ruta de la transformación de la mano del pueblo”, señaló.

Es reconocido como un político líder por su lucha constante para dar a los ciudadanos una mejor calidad de vida.

La señora Claudette Villarreal de Canturosas dio un mensaje donde recordó a su entrañable esposo don Carlos Cantú Rosas o como muchos los conocían el “Chale Boy”.

Fue el primer presidente municipal de oposición en Nuevo Laredo en la administración 1975- 1979.

Además Jorge Valdez Vargas, amigo de don Carlos Cantú Rosas, dio un mensaje para los presentes.

En la ceremonia estuvieron presentes la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas; Claudette Canturosas Villarreal, Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); Cynthia Canturosas Villarreal, Presidenta del Consejo Consultivo del Instituto Municipal de la Mujer (INMUJER) y la señora Claudette Villarreal de Canturosas.

Estuvieron en la ceremonia síndicos, regidores, secretarios y directores del ayuntamiento de Nuevo Laredo; además integrantes de la Fundación Carlos Cantú Rosas

Carmen Lilia Canturosas Villarreal

CITA TEXTUAL: Lo más importante es cumplirles a los ciudadanos, trabajar como mi padre nos enseñó, él es quien nos tiene aquí, él es quien hizo esta historia en la ciudad, a nosotros sus hijos lo que nos toca es cuidar el legado, seguir su ejemplo, trabajar de frente a los ciudadanos, darle a la ciudad lo que necesitan bienestar y mejor calidad de vida”

Fuente: Claudette Villarreal de Canturosas

CITA TEXTUAL: “Te tenemos siempre presente en cada cosa que sucede en el día sobran causas y razones para recordarte, así de profunda es la huella que dejaste y así de grande es el vacío que significa tu ausencia. Tu nombre y tu apellido continua presente en la ciudad”.

Fuente: Jorge Valdez

CITA TEXTUAL: “Hoy les digo que nos sintamos orgullosos del legado, del trabajo, valentía y gallardía que nos dejó nuestro gran jefe el licenciado Carlos Cantú Rosas, nos sentimos orgullosos de él, vamos a seguir adelante, no hay tiempo de claudicaciones”.