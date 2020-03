Home/ Nacional/ AMLO PIDE A BANXICO NO USAR RESERVAS ANTE DESPLOME DEL PESO

AMLO PIDE A BANXICO NO USAR RESERVAS ANTE DESPLOME DEL PESO Estás en: Expreso > México > AMLO pide a Banxico no usar reservas ante desplome del peso AMLO PIDE A BANXICO NO USAR RESERVAS ANTE DESPLOME DEL PESO AMLO sugirió al Banco de México no utilizar reservas internacionales del país para frenar la caída del peso causada por la crisis del coronavirus