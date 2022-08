ALCALDE INSTRUYE A 3 SECRETARÍAS PARA COORDINAR EVENTO DEL SEXTO ANIVERSARIO DE ABATAM

Con el apoyo del presidente municipal, Biol. Ramiro Cortez Barrera, miembro honorífico de la Asociación de Box Amateur de Tamaulipas (ABATAM) desde su fundación en 2016, esa organización celebrará su Sexto Aniversario los días 15 y 16 de Septiembre con un gran evento para todas las familias de Miguel Alemán, en el marco de la celebración de la Independencia de México.

Este viernes, el alcalde, acompañado por las secretarias de Bienestar Social, Lic. Cristina Franco Salinas, y de Desarrollo Económico y Turismo, C. P. Iliana Alamar García García; así como de la Lic. Yazmín Moreno Salinas como representante de la Secretaría de Educación, recibieron al secretario general de ABATAM, C. Juan Carlos Tovar, para coordinar la celebración en la que habrá una Gran Función de Box con la participación de pugilistas de 9 entidades de la República Mexicana y la presentación de la Danza de los Guaguas o Quetzalines.

En el evento estará presente como Madrina del Sexto Aniversario la C. Juana Torres y su hija, primera esposa y primogénita del extinto gran cantante Rigo Tovar.

El secretario general de ABATAM agradeció el gran apoyo del presidente municipal como miembro honorífico y la disposición de las 3 Secretarías del Gobierno Municipal 2021-2024 que se integran a la coordinación de este gran evento.