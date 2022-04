ACTUARÁN CONFORME LA LEY PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN DE LA PASADA ADMINISTRACIÓN

Para luchar contra la corrupción, síndicos y regidores aprobaron de forma unánime en Sesión Ordinaria de Cabildo la autorización para que el Representante Legal del Ayuntamiento lleve a cabo las acciones legales contra ex funcionarios.

Durante la Administración 2018-2021 se realizó la compraventa de un predio a Inmuebles Grand Boulevard S.A de C. V. por un precio de 3 millones 190 mil dólares, equivalentes a 63 millones 800 mil pesos, que no coincide con el avalúo que se realizó previo a la compra, en el cual se pretendió construir un centro de convenciones.

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, reiteró que en su gobierno no existe tolerancia a la corrupción con el motivo de dignificar el ejercicio de la función pública y devolver a la población la grandeza de Nuevo Laredo.

“Lo dije fuerte y claro, no voy a ser tapadera de nadie ni habrá borrón y cuenta nueva porque los neolaredenses que padecieron el abandono de la pasada administración merecen saber en qué se gastó indebidamente su dinero; durante los recorridos que hemos hecho por la ciudad la demanda prioritaria era el hacer saber cómo se gastaron los recursos públicos administrados por el anterior gobierno”, recalcó Canturosas Villarreal.

Por su parte, el Décimo primer Regidor y Presidente de la Comisión de la Verdad, Jorge Osvaldo Valdez Vargas, señaló que ante la sospecha fundada en el pago del sobreprecio en el terreno en cuestión, es necesario llevar las acciones legales precisas para restituir la afectación causada al erario público y sancionar a los presuntos responsables de este acto que lastima la vida pública.

“Las actuaciones del ex alcalde, ex síndicos, ex secretarios de finanzas y contraloría así como los que resulten responsables del periodo 2018-2021, se consideran un posible delito tipo penal como Uso Indebido de Atribuciones y Facultades, Peculado o los que resulten”, enfatizó Valdez Vargas debido a que se encuentran tipificados en el Código Penal del Estado de Tamaulipas.

A su vez, el Décimo Quinto Regidor, Ernesto Ferrara Theriot y Cuarto Vocal de esta Comisión, demostró a través del acta presentada en cabildo el 26 de junio del 2020 que el valor del inmueble era de 44 millones de pesos, lo que significa que la pasada administración en complicidad de otras autoridades, pagaron un exceso de 16 millones de pesos.

“Después de 28 días del avalúo, se presentó y aprobó esta propuesta en sesión ordinaria del cabildo pero el precio del predio subió a más de 60 millones de pesos, lo que nos dice que tuvo un aumento diario de 707 mil pesos hasta dicha sesión”, puntualizó.

El regidor Viviano Vázquez Macías también secundo la propuesta pues consideró que “es importante que el dinero de la gente se gaste bien, se gaste en forma eficiente, que la transparencia sea una práctica en esta administración por supuesto impulsada por el honorable cabildo que sea la autoridad competente la que actué en consecuencia”, señaló.

La Comisión de la Verdad y la Anticorrupción, fue creada para investigar los actos ilícitos y actuar conforme al derecho contra quienes resulten responsables de violar la ley