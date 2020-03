900 mdp en alumbrado publico

La reducción promedio de energía es del 38.3%, promoviendo la eficiencia por parte de la CONUEE

En el marco de la celebración del Dìa Mundial de la Eficiencia Energética, nos da la oportunidad de reflexionar sobre el uso racional de la energía, que contribuya a la sustentabilidad, productividad, asì como reducir la huella del carbono, objetivo adquirido por México al adherirse al Acuerdo de París según lo dio a conocer el legislador federal Armando Zertuche Zuani.

En 1998 durante la primera Conferencia Internacional de la Eficiencia Energética celebrada en Austria, se acordó crear este día emblemático para resaltar la importancia de uso responsable y consiente de la energía; enfatizó que es fundamental que tengamos claro este concepto, para entender la relevancia de su correcta aplicación, en pocas palabras significa obtener un mayor rendimiento útil con un menor aporte de energía.

En este sentido explicó el diputado federal Zertuche Zuani; debemos optimizar en la medida de lo posible mediante el cumplimiento de las NOM y la migración a energías renovables; aquí me gustaría resaltar el dictamen que recientemente aprobamos en la Comisión de Energía, el cual propone incorporar sistemas fotovoltaicos para la generación de energía eléctrica en inmuebles de dependencias y organismos de la administración pública federal.

Cabe destacar que México fue calificado en eficiencia energética como el número 7 entre 111 países, ubicándolo en la cima de América Latina con la aplicación de programas en esta materia por parte de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE).

En la 4T estamos comprometidos a seguir transformando México señaló el legislador, por lo que durante la presente administración se han apoyado inversiones cercanas a novecientos millones de pesos en sistemas de alumbrado público municipal, con reducción promedio del consumo de energía de 38.3%.

Nosotros podemos contribuir con nuestro granito de arena para seguir impulsando el ahorro energético, es por esto que les doy los siguientes consejos: Usa bombillas LED de bajo consumo, evita dejar las luces encendidas, si no las estas usando, asegúrate de no dejar los cargadores de los celulares en el enchufe, apaga todos aquellos equipos que no estés usando como computadoras, televisiones, etc.

Finalmente dijo, aprovecha al máximo la luz natural para evitar el uso desmedido de la luz artificial, disminuir el uso de vehículos automotrices y optar por otros medios de transporte como: bicicletas, el motos, etc.