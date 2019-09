Niega AMLO presión de CNTE para dar plazas

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no fue presionado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sino que él mismo promovió e impulsará que los egresados de escuelas normales tengan plazas de manera automática.

“No es que me hayan presionado los de la CNTE, yo no me dejo presionar ni intimidar por nadie, tengo mi propio criterio, actúo en función del interés general. Ni siquiera ellos me lo plantearon, sino que yo lo hice: el que salga de una escuela normal va a salir con su plaza, aunque no les guste a los conservadores”, sostuvo.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el Mandatario explicó que tomó esa decisión para reforzar la educación pública.

“Yo planteé eso, yo sugerí eso, sólo que se ponga en correspondencia con las vacantes, pero que las plazas las cubran y tengan preferencia los egresados de las normales públicas”, ahondó.

Aclaró que los maestros de México están capacitados y dijo que ya basta de plantear supuestos falsos.

En materia educativa, el Jefe del Ejecutivo federal también propuso que se quiten los exámenes de admisión a las universidades públicas para garantizar estudio a todos.

“Para que se genere polémica deberían de quitarse los exámenes de admisión y garantizarle a todos la posibilidad de estudiar”, dijo.

El Presidente mencionó que la universidad es el segundo hogar para los jóvenes y por eso es importante que no haya rechazados.

“Los dos hay que atenderlos, pero hay que garantizar que todos puedan estudiar, que no haya rechazo, eso hay que eliminarlo”, indicó.

Reciben asesoramiento. Más tarde, durante un recorrido por el hospital rural de Ixmiquilpan, Hidalgo, López Obrador reveló que un exempleado —de empresas refresqueras o de frituras— asesora a su gobierno para resolver el problema de abasto de medicinas.

Esto, luego de afirmar que los fármacos van a llegar hasta las comunidades más apartadas, como llega Coca-Cola y Sabritas.

“Una persona que trabajó en una de estas empresas, que tienen todo un esquema para repartir sus mercancías, nos ayuda para tener la experiencia, echar a andar una distribuidora de fármacos y resolver el problema del abasto”, explicó.

Acompañado por el gobernador hidalguense, Omar Fayad, y su gabinete de Salud, el Presidente acusó que las farmacéuticas querían boicotear a su gobierno en su lucha contra la corrupción, porque controlan a los laboratorios y la distribución de medicamentos.

Critica a PAN y MC. El Mandatario tachó de farsantes, arribistas y politiqueros al PAN y a MC por acudir a la Corte para interponer una demanda contra la iniciativa aprobada para que las facturas falsas sean un delito grave, como el crimen organizado.

“Es una vergüenza que un partido defienda estas cosas y así se la pasaron en el periodo neoliberal, levantando la mano para reformar leyes y permitir el saqueo de México. Todavía se atreven a autonombrarse representantes populares. Farsantes, simuladores, arribistas, politiqueros, corruptos, etcétera.

“Da hasta pena, defendiendo a defraudadores”, indicó el Presidente.

“Falta acelerar búsqueda de normalistas”. López Obrador coincidió con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el sentido de que falta acelerar las investigaciones para dar con el paradero de los estudiantes.

“Tienen toda la razón las madres y padres de familia de los desaparecidos de Ayotzinapa. Necesitamos que haya los resultados, que sepamos dónde están los jóvenes es su demanda y lo que nosotros deseamos”, aceptó.

El Jefe del Ejecutivo federal reiteró que su gobierno realiza todo lo que se puede y lo que se debe para encontrar a los normalistas, víctimas de desaparición forzada desde el 26 de septiembre de 2014: “Es un asunto de la más alta prioridad de justicia y humanitaria. Todos trabajamos con ese propósito”.

Se acordó, dijo, seguir trabajando y que no van a faltar recursos.

En temas económicos, aseguró que es tiempo de que los contribuyentes actúen de manera responsable y que no haya privilegios en el pago de impuestos.

“No es justo que las grandes empresas y bancos no paguen impuestos y todos los ciudadanos estamos obligados a hacerlo”, explicó.

Ayer en entrevista con EL UNIVERSAL, la titular del Servició de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Fajart, dijo que falta “solidaridad salvaje” en el cumplimiento de obligaciones tributarias.

Por ello, López Obrador precisó que están dispuestos a analizar la propuesta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que plantea el pago de intereses por retardo en devolución de impuestos.