Impacto mínimo a economía Texana tras atentados

-Consumidores mexicanos siguen visitando el Valle

Por: Tania Castillo

Reynosa, Tamaulipas.- Pese al temor que se generó entre los hispanos que viven en territorio estadounidense tras las atentados a tiros que se vivieron en centros comerciales y recreativos, el impacto a la economía en el sur d Texas ha sido mínimo, pues los consumidores mexicanos y los residentes siguen visitando el Valle para hacer compras diversas, aseguró Rafael García, Director de Desarrollo Económico en McAllen.

“Fue algo que impacta mucho a la gente que cruza la frontera para ingresar a nuestras ciudades y más que todo ciudades seguras, es algo que no esperábamos y pudiera suceder en cualquier parte del mundo; creo que el flujo de tráfico que sigue yendo a McAllen es normal, no hemos visto algo impactado, igual los municipios se han preparado en presentar seguridad en diferentes lugares para no tener problemas”.

García atribuyó este comportamiento a la confianza que tienen los ciudadanos hacia las estrategias de seguridad de la policía de Estados Unidos y a la dinámica de entretenimiento que los negocios locales aplican para mantener cautivos a los consumidores.

“Si algo pasa en tu ciudad y hay responsabilidad de la policía y es algo seguro, lo ves cuando responden al problema que se ha dado, no es común que alguien pudiera llegar sino a robar a hacer problema, pero igual tenemos plan de acción, tenemos seguridad, es algo que realmente se ofrece para la ciudad”.

Añadió: “Una de las cosas que se ha hecho en McAllen y que estamos viendo en el Mall ahorita, la dinámica es muy diferente, ahora es más atraer a la gente no nada más a comprar, sino a comer, hacer juegos con los niños, cambias la dinámica para igual darle oportunidades de crecimiento”.

Por otra parte dijo que las largas filas que se forman en los puentes internacionales para ir a los Estados Unidos sí han disminuido el flujo de turistas, pero por la percepción de rechazo, no obstante, esta baja no ha se reflejado de forma importante en la derrama económica de McAllen.