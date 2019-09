EDUCACIÓN Y TRABAJO PARA LA PAZ : CHAVIRA MARTÍNEZ

GRAN HOMENAJE EN VIDA

Hay tamaulipecos que han trascendido en algo importante y han rebasado fronteras, uno de ellos El Rector Francisco Chavira Martínez, de la Universidad del Norte de Tamaulipas (UNT), un hombre trabajador, padre de familia y buen amigo que ha destacado por el don de ayudar, siempre al pie del cañón. Hecho de aquellas maderas de los hombres visionarios y de buen corazón, franco y fuerte como el roble. Además por su trayectoria en defensa de las causas sociales, como activista, líder emprendedor, solidario, humanista y por sus contribuciones sin pedir nada a cambio.

Es así como el Doctorado Honoris Causa y la distinción máxima del Ángel de la Independencia, le fue entregada al rector de esta prestigiada institución (UNT), Chavira Martínez, gracias a su humanismo y acciones en favor de la sociedad por parte del Colegio Internacional de Profesionistas de México.

El Rector Chavira, es la tercera persona en ser distinguido con el Ángel de la Independencia en México, mismo que se le entregó en base a su destacada trayectoria, actividades de beneficio y lucha contra las injusticias y corrupción.

Frente al Presidente del Colegio Internacional de Profesionistas C&C, Omar Alcántara Barrera, el recién nombrado Doctor Honoris Causa, Francisco Chavira Martínez, dio a conocer que se encuentra comprometido con las causas sociales, además de agradecer a la fundación ISBE el permitir lograr la importante distinción que le fue conferido hacia su persona.

En el acto celebrado con el entorno de las pirámides de Teotihuacán, el nuevo galardonado agradeció a su familia, hermanos y amigos el permanecer en el camino de lucha, además que recordó el apoyo invaluable de su Señora madre María Martínez Viuda de Chavira (+), durante este mismo proceso. Dijo que el acercar los diferentes Campus de la Universidad del Norte de Tamaulipas a los diversos municipios por muy apartados que estén, obedece a la necesidad educativa imperante en zonas rurales y urbanas, a donde insistió, no llegan el resto del esquema de universidades pues no les es conveniente o no les interesa.

Algo importante que hay que resaltar del Dr. Chavira, es que tiene la satisfacción de hacer hombres y mujeres de bien, con una gran formación académica y sin siquiera pedírselo. Estos jóvenes a quienes tanto ayuda constantemente agradecerán por siempre los valores inculcados, la oportunidad de ser mejores. Un aplauso y honor a quien honor merece, al Dr. Francisco Chavira Martínez, orgullo de Tamaulipas, el amigo que ha trascendido fronteras y hoy es un ejemplo a seguir. Enhorabuena.

