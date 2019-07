CILA pide desalojar áreas inundables para evitar pérdidas

-Presentan a gobierno estudio de riesgos para que se tomen acciones preventivas

Por: Tania Castillo

Reynosa, Tamaulipas.- En el marco de una reunión con los 3 niveles de gobierno para presentar un estudio de riesgos para que se tomen acciones preventivas, la Comisión Internacional de Límites y Aguas exhortó a la ciudadanía que vive en colonias asentadas dentro del bordo de contención del Río Bravo a que desalojen con tiempo sus viviendas para evitar la pérdida de sus bienes materiales y de sus propias vidas, pues en caso de desborde resultarían gravemente afectados.

Así lo externó David Negrete Arroyo, quien también invitó a las asociaciones civiles que apoyan en la construcción de viviendas, a no hacerlo en áreas identificadas como de riesgo.

“Comentarle a esa gente que está en zona de alto riesgo y que están en peligro sus vidas, y que ante una contingencia hay que evacuar y que dejen a las autoridades restablecer los bordos para proteger a la ciudadanía, que se dejen evacuar porque sabemos que están en zona de alto riesgo; por lo pronto salvarles la vida, que saquen todos sus bienes y lo ideal es que no se vuelva a asentar ahí”, abundó.

Señaló que además de los asentamientos colocados dentro del bordo, existe el riesgo para otros sectores cercanos debido a los cortes que ha sufrido el borde de contención para realizar proyectos de urbanización, como un tramo cortado por vías del tren, y otro más por las instalaciones del Puente Internacional Hidalgo; dentro de la reunión se habló de la próxima rehabilitación que deberá hacerse al bordo.

Negrete Arroyo aseveró que el estudio que hoy se entregó a las autoridades es con el fin de aplicar medidas a tiempo y evitar que se presenten desgracias.

“Son problemas que podemos resolver, problemas que podemos planear y programar para que no se presenten, pero lo que yo no quiero es que sepamos los problemas y que no hagamos nada”, sentenció.