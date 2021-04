Yahleel Abdala se define como una mujer de familia, aguerrida y con valores

NUEVO LAREDO.- Yahleel Abdala siempre ha sido una mujer muy apegada a su familia y con valores bien definidos. De padres luchadores incansables por el bien de Nuevo Laredo, con vocación de ayudar. De ahí surge su interés por buscar el beneficio de los neolaredenses.

“No hay mayor satisfacción que el poder ayudar a una persona necesitada”, rememora siempre Yahleel como una de las enseñanzas más importantes que le dejó de su padre.

Desde niña siempre le gustó la oratoria y participó en varios concursos donde resultó ganadora. Recientemente cursó un diplomado de oratoria ejecutiva; pues, para ella, la palabra en el ámbito político es muy importante para poder pedir, exigir, luchar y lograr beneficios.

La preparación, la capacitación y el seguir aprendiendo son parte importante para marcar una gran diferencia, por eso acaba de finalizar un diplomado en inteligencia política y de género en la universidad José Cela de España.

Gracias a su trabajo y empeño como Diputada Federal se hizo merecedora del Premio Nacional al Mérito Legislativo que otorga Canacintra. Ha sido la única legisladora de Tamaulipas en obtenerlo hasta el momento.

Se define como apasionada para defender y luchar por recursos para los neolaredenses. Ejemplo de ello, es que legisló con intensidad hasta obtener resultados para mantener el subsidio de la gasolina.

La herencia que atesora de sus padres es la vocación de ayudar, servir y ser comprometida con cada proyecto que emprende.

“A mi me enseñaron que a esta vida se viene a ayudar al prójimo y, el que no lo tenga claro, prácticamente no tiene misión de vida y el prójimo somos todos”, comentó muy emocionada.

Le encanta apoyar a los emprendedores y se declara Pro Nuevo Laredo. Está muy orgullosa de los emprendedores que hay en esta frontera y siempre está buscando nuevos emprendedores locales a quien apoyar.

“Mis principios, mis valores y mi dignidad son míos, de mi persona; esos los obtienes en casa y eso es muy importante Soy muy apasionada por esta ciudad, aquí vivo, aquí estoy todo el día, todos los días, porque esta es la cuidad que me vio nacer, estoy muy orgullosa de Nuevo Laredo”, finalizó.