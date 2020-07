TRABAJADORES EXPRESAN INCONFORMIDAD

Un Grupo Aproximado de 30 empleados trabajadores de la Maquiladora BD-BARD, ubicado en el parque industrial colonial de esta, se manifestaron poco antes de las 8 de la noche, afuera de la maquiladora, toda vez que les negaron el acceso a su fuente de trabajo, desconociendo los motivos por el cual el guardia no lo dejo entrar, ya tenían una lista de las personas que no podían ingresar a laborar.

“La inconformidad que tenemos los trabajadores de la empresa BD-BARD Reynosa, es que hasta el momento no se han tomado las medidas necesarias para laborar, y hay temor en los compañeros trabajadores además de otras anomalías al interior de la empresa, no tenemos representante sindical en el segundo turno de la noche y hemos buscado el diálogo con el sindicato de licenciado Alberto Lara y el momento no nos ha dado cita, no nos da la cara, ha hecho unos acuerdos con la empresa que realmente no benefician al trabajador, porque es obvio que desconoce las necesidades que tenemos todos nosotros “menciono la Sra. María de Jesús Flores Martínez Trabajadora.

Según versión de los trabajadores ya son alrededor de 5 los muertos reportados en esta planta y muchos contagiados más entre obreros y supervisores, y al levantar la voz hace unos días, al parecer ya tuvieron repercusiones mencionan los obreros.

“Tenemos Compañeros que están económicamente y anímicamente muy mal, han sufrido los fallecimientos de familiares, incluso compañeros han fallecido por esto que estamos viviendo en todo el país de esta pandemia” dijo la Señora María de Jesús.

El jueves pasado estos trabajadores estuvieron en apoyo a los trabajadores de la misma empresa, pero en el parque industrial del norte, ya que están en la misma situación más sin embargo este movimiento vino a repercutir en su fuente de trabajo, al ser dejados en aparente pérdida de empleo y sin el apoyo de sindicato industrial de maquiladoras dirigida por el también diputado local Alberto Lara Basaldúa el cual no les ha proporcionado el apoyo necesario.

“Nos negaron el acceso a la planta, hasta ahorita nos hemos manifestado pacíficamente Buscando el diálogo con la empresa, con recursos humanos o con la gerencia, y es momento que no hemos tenido respuesta a diálogo por ningún motivo, simplemente Buscamos un diálogo,…ligar…. Jesús Romero es mediador entre gerencia y obreros, dijo que el día de hoy nos recibiría en la gerencia para platicar con nosotros a cerca de las necesidades que tenemos, pero solo fueron mentiras ya que Llegamos y nos encontramos con la noticia de que nos niegan el ingreso a la empresa”. Menciono la trabajadora.

Hasta ahorita, la planta no se ha sanitizado en ninguna de sus áreas, solo se hace limpieza en todas las áreas, pero la limpieza normal de todos los días, esto por los propios trabajadores de intendencia de la misma empresa.

El personal suspendido espera tener un dialogo con la gerencia de la empresa para ver si situación laboral y tienen una vaga esperanza de que sus cuotas sindícale surtan efecto, y su líder Alberto Lara acuda a brindarles el apoyo necesario para poder recuperar su fuente de trabajo además mencionan que es urgente que autoridades de salud o de coepris tomen cartas en el asunto y hagan una visita sorpresa a esta empresa y pongan orden.

Por: N. gea M.