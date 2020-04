toman instalaciones municipales para exigir apoyo económico ante la crisis actual

Más de 350 comerciantes y madres de gentes desaparecidas tomaron este lunes las instalaciones de la presidencia municipal de #SanFernando para exigir apoyo económico ante la crisis que están viviendo por el cierre de negocios no esenciales dentro de las medidas tomadas contra el Coronavirus COVID-19.

Formando una caravana de automóviles, los manifestantes partieron de la carretera a La Laguna con rumbo a la plaza municipal y con cartulinas exigieron un dialogo con el alcalde Jose Rios Silva.

Los comerciantes fueron frenados por personal, justo en la entrada, pero al superarlos en numero finalmente lograron llegar hasta las oficinas.

Aunque en un inicio exigían la apertura de todo los comercios de la región, los locatarios dijeron tener la intención de encontrar una respuesta y apoyo por la presidencia ante la crisis economía que están sufrieron debido al cierre de negocios no esenciales.

Al ver que el edil no los reciba determinaron tomar las instalaciones.

Ya a eso de las 18:00 horas decidieron entregarlas una vez que personal de la Guardia Nacional se presento al sitio.

Los manifestantes advirtieron que en dado caso de que el municipe no les dé una respuesta el edificio será tomado de nueva cuenta, de manera pacifica.

Entre los comerciantes participaron madres unidas quienes pertenece al grupo de personas desaparecidas pero que también cuentan con un local para poder mantenerse.