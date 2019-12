Toma de Protesta de Edgar Melhem como presidente del PRI Tamaulipas.

Frente a un partido devastado electoralmente y con más de 150 mil priistas que se fueron a otros institutos políticos, Edgar Melhem Salinas tomó hoy la dirigencia del PRI en Tamaulipas con la prioridad de dejar atrás los reclamos a las traiciones y por el contrario llamar a los que se fueron y reestructurar las bases del partido.

Edgar Melhem Salinas y Mayra Ojeda Chávez, tomaron protesta como Presidente y Secretaria General del Comité Directivo Estatal del PRI.

La toma de protesta fue hecha por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI Alejandro Moreno.

Aquí, frente a ocho ex Presidentes del PRI en Tamaulipas, ex alcaldes y Presidentes de Comités Municipales, el nuevo dirigente de este instituto político destacó que hoy el priismo está unido y es momento de renovar la actitud del priismo.

“Es momento de renovar y de reestructurarnos desde la base, renovemos nuestras funciones. Renovemos nuestro amor por el PRI y también el cómo llegamos a la gente”.

Dijo que ya no se vale reclamar las traiciones, eso ya quedo en el pasado. Lo más importante es saber cómo se quedan en el PRI.

Aseguró que los tamaulipecos extrañan cómo gobierna el PRI y genere las condiciones para caminar en paz y no quite los programas sociales, “eso no se vale. Vayamos al reencuentro de nosotros mismos”.

Motivador, el nuevo dirigente del PRI señaló que su partido ha tenido una batalla perdida pero sabe cómo conquistar guerras.

Los llamó hacer buena política y aseguró que no llegó a la dirigencia para sentarse en esa oficina, “soy un forjador de grandes alianzas, en esta casa caben todos, sin distingos de grupo y también caben los que quieran regresar”.

Aseguró que no les va fallar a los priistas “está en prenda mi honor y el de mi familia, no les voy a fallar”.

Les pidió revolucionar las ideas, las pasiones y de la mano de un fuerte liderazgo como el de Alejandro Moreno.