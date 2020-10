Suspendida visita a panteones por contingencia sanitaria

REYNOSA, TAM.- “Los panteones van a estar cerrados así que por favor no asistan a ellos, hay que recordar a nuestros seres queridos con una oración, con sus fotografías para evitar riesgos de contagio de COVID-19”, declaró la Doctora Maki Esther Ortiz Domínguez al dar a conocer a nombre del R. Ayuntamiento, la restricción de entrada a los panteones por instrucción de la Secretaría de Salud.

La Presidente Municipal de esta ciudad invitó a la población en general a participar con las fotografías de sus seres queridos, fallecidos, enviándola por correo electrónico a relacionespublicas@reynosa.gob.mx para que sea colocada en el Altar Monumental.

“Si quieren, si pueden, manden una fotografía al Ayuntamiento, para colocarla en el Altar de la plaza principal”, agregó.

La indicación de la autoridad sanitaria en Tamaulipas consiste en la suspensión de visitas a panteones públicos y privados hasta el día 7 de noviembre, para evitar concentración de personas y la propagación del virus SARS-CoV2.

– Por contingencia sanitaria no habrá concursos del Día de Muertos.

La Presidente Municipal dijo que este año no habrá concursos públicos de Altares ni de Catrinas porque la contingencia sanitaria no lo permite y recomendó seguir la práctica de la sana distancia, no saludos físicos ni abrazos y el uso obligatorio de cubrebocas, puesto que con estudios está comprobado que al utilizarlo se reduce el riesgo de contagio de COVID-19.

“Habrá un concurso a través del IRCA, (Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes), que será de forma virtual”, dijo, y añadió que, Tránsito Municipal estará vigilando que no se lleven a cabo reuniones y que la gente no saque a sus niños a recibir dulces en celebración de Halloween porque ponen en riesgo su salud y seguridad.

Luego de que en el país y particularmente en Tamaulipas se ha incrementado el número de casos de Coronavirus y los decesos relacionados a la enfermedad, el Gobierno Municipal de Reynosa recomienda tomar todas las medidas de prevención para contener y mitigar los contagios.