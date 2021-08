SOSTIENE MELY IMPORTANTE REUNIÓN CON JEFE DE JURISDICCIÓN No. IX

H. Camargo, Tam.- La salud será uno de los temas prioritarios del Gobierno Municipal 2021-2024, dijo la alcaldesa electa de Camargo María del Carmen Rocha Hernández, durante una importante reunión que sostuvo con el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No IX el Dr. H. Osvaldo Sáenz Cantú.

Tengo algunos proyectos que fueron propuestas de campaña añadió la popular y carismática “Mely” Rocha y quiero, antes de iniciar la administración ponerme a trabajar con quienes me van ayudar a cristalizarlos, como el de abrir un consultorio o dispensario para quienes no cuenten con los servicios de la seguridad social.

Vamos a trabajar de la mano del Gobernador el Lic. Francisco García Cabeza de Vaca a través de la Secretaria de Salud en Tamaulipas y de la Jurisdicción Sanitaria No IX para que todos los centros de salud y dispensarios médicos del municipio trabajen al 100 %, para garantizar la salud de las y los camarguenses.

Ambos personajes intercambiaron ideas y platicaron de la situación y problemática actual de los centros de salud de Camargo y pactaron apoyarse mutuamente.

Por su parte el Dr. Osvaldo Sáenz Cantú, dijo que refrendaba el compromiso del jefe del ejecutivo estatal y de la Secretaria de Salud la Dra. Gloria de Jesús Molina Gamboa de trabajar de la mano por igual con todos los alcaldes de la ribereña.