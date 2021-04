Son autistas seres extraordinarios y maravillosos: Cristabell

NUEVO LAREDO, Tam.- La candidata del PRI a la Presidencia Municipal, Cristabell Zamora Cabrera, participó esta tarde en una charla organizada por la maestra Rosa María López Hernández, en el marco del Día de la Concientización sobre el Autismo.

El tema fue impartido vía Meet por la psicóloga Bertha Cecilia Gurrola Ochoa, especializada en tratamiento el espectro autista, al que también se enlazaron los candidatos a las diputaciones locales por los Distritos 2 y 3, Jesús Alejandro Valdez Zermeño y Raúl López Garza, así como su suplente Saúl Gutiérrez Soto.

“Este proceso por el que pasan las familias, es todo un desafío emocional de adaptación, de aceptación, de tantas cosas que van acompañadas del autismo en sus diferentes grados, son personas a quienes tenemos que reconocer sobre todo en esta fecha tan especial como personas extraordinarias y con habilidades tan maravillosas”, dijo la aspirante a la alcaldía por Nuevo Laredo, Cristabell Zamora Cabrera.

La aspirante priista dijo que gracias a los avances en la ciencia, hoy en día hay más y mejores herramientas que permiten a las familias entender mejor la situación, pues dijo sobrellevar el padecimiento no es algo sencillo.

“Creo que en la medida en que nosotros vayamos generando estas oportunidades, sobre todo en la fase en la que nos encontramos como sociedad de elegir una opción, en donde nos permitan generar dentro de un esquema de urbanismo inclusivo, podemos sentirnos parte de, también porque las personas con discapacidad tienen derecho a ser parte de esta nueva dinámica social”.

“Yo me congratulo mucho de que siempre hay adelantos, nuevos descubrimientos, nueva información que nos permite actualizarnos en estos temas y compartirlos”, reiteró la candidata priista.

Zamora Cabrera destacó que actualmente existe discriminación para este grupo de personas, pero compartiendo las buenas acciones y generando la sensibilidad, aceptación, adaptación y la buena y sana convivencia, sus condiciones de vida para quienes, serán mejores.

Mencionó que las personas en este estado, son más inteligentes de lo que se puede percibir.

“Es fascinante realmente ver cómo pueden percibir el mundo pero de una manera que nosotros realmente no podemos hacerlo”, destacó.

Reconoció que la crianza de niños con espectro autista es difícil para los padres y madres de familia, pues implican retos y desafíos más grandes comparados con la crianza de los pequeños sin este padecimiento, por lo que demandó que los gobiernos generen la inclusión desde la educación con empatía hacia los demás.

Los candidatos a diputados locales por los Distritos 2 y 3, coincidieron en que la educación de los menores con este padecimiento, no es sencilla.

“Entendemos que hay un gran número de personas que tienen este padecimiento y que deben de llevar ciertos tratamientos para poderse integran ante la sociedad y ser de utilidad, además porque simplemente es una capacidad diferente”, dijo el candidato a diputado local por el Distrito 2, Jesús Alejandro Valdez Zermeño.

Por su parte Leonel Garza López señaló que esta comunidad tiene mucho que enseñarnos aún.

“Es muy interesante tomar ciertas convicciones nuevas para saber cómo tratar este tipo de situaciones, este tipo de circunstancias y sobre todo, aportar algo más a las familias que tiene familiares con autismo porque son niños muy especiales con capacidades extraordinarias y pues hay que aprender mucho de ellos”, señaló.