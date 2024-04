Sismo político

Analicemos cómo se sacude la tierra de Reynosa Tamaulipas, en la primera semana del proselitismo político, en las campañas para alcalde.

Rigoberto Ramos Ordóñez, candidato de Movimiento Ciudadano, dio inicio a su campaña política con una caminata desde el Museo del Ferrocarril hasta la Plaza República. Posteriormente, hizo presencia en algunas colonias de la ciudad durante los siguientes días.

Veamos las propuestas que tiene el abanderado naranja:

Ofrece la construcción de un hospital gratuito para la ciudad. No sé si sus asesores le avisaron que dicha construcción debe ser avalada y revisada por el sector salud tanto federal como estatal, pero prometer no empobrece.

Promete darle solución a la problemática del agua, fugas de aguas negras, pavimentación y servicios primarios.

Recordemos que él ya fue asesor y secretario técnico de la mal lograda administración de Pepe Elías Leal, donde dejó sumida la ciudad en una grave crisis de servicios públicos, mutiló los árboles de la plaza principal y no terminó la remodelación de la calle peatonal, donde faltaron 2 calles que la actual administración está terminando de reparar.

La pregunta que nos hacemos es: ¿DÓNDE quedó ese dinero de la obra de esas dos calles? ¿A qué manos fue a dar?

Como ya lo mencioné, Rigo Ramos fue asesor y secretario técnico en la administración municipal de Pepe Elías. Sería bueno preguntarle al candidato de Movimiento Ciudadano, que con el amor y la preocupación por la ciudad que hoy pregonan, él debe saber y denunciar qué pasó con esa inversión o con el famoso rescate de caídos, que no se vio por ningún lado de la ciudad.

¿Qué pasó con el tan anunciado y famoso llamado “Maratón del Bache” y otros programas, vende humo?

Ahora, como candidato, Rigo Ramos dice que él tiene la solución para el problema de agua que aqueja a la ciudadanía, cuando todos sabemos que el problema es nacional, es una sequía que prevalece en todo el territorio mexicano y más allá.

La única solución viable es que llueva y mucho en el país,deberían asesorarse, ya que no es un problema exclusivo de la ciudad.

Rigo Ramos, por más que haga circo, maroma y teatro, su aceptación entre la ciudadanía sigue siendo baja. La última encuesta para aspirantes a alcalde de Reynosa lo ubica en tercer lugar con un 8.7% de aceptación, muy por debajo de lo que presume.

De Luis “Cachorro” Cantú, ¿qué podemos esperar del abanderado de Acción Nacional y huérfano de Cabeza de Vaca?

….Pues nada, sus propuestas son tan vacías como su paso por la diputación local y su desempeño dentro del Congreso Tamaulipeco, donde se la pasó más peleando que proponiendo.

Una de sus propuestas de campaña es el agua, tema que debería tratar con mucho cuidado ya que su compañero de partido Chuma Moreno fue gerente de la COMAPA de Reynosa en la administración 2018-2021 y utilizó los recursos para sostener su campaña política y dejar quebrada la COMAPA, incluso hay un video que lo delata, aparece recibiendo miles de pesos en efectivo.

El Cachorro se queja de la inseguridad en la ciudad, pero no dice que cuando estando de gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, en esta ciudad se realizó una masacre en diferentes calles de la ciudad, donde hubo nula respuesta de la policía estatal y se pudo evitar si el C5 hubiera hecho su trabajo con las cámaras de video vigilancia, pero raramente, no vieron nada y no ha quedado claro qué pasó ese día, en que fallaron.

Su campaña no le va a alcanzar para hacerse de la presidencia municipal, sólo ganarán, seguir siendo la segunda fuerza política, las encuestas lo demuestran, ubicándolo con un 17% de aceptación, sepultado con esto sus sueños de ser alcalde de Reynosa, y de Cabeza de Vaca detener el control de la ciudad más grande, influyente e importante del estado.

Mauricio de Alejandro: ¿qué se puede decir de este personaje y agitador social?

…..Con él, no pasa, ni pasará nada.

El bravucón, montonero, pandillero, mal amigo y mal compañero, el que se mete con las mujeres y hombres de sus cercanos con tal de satisfacer sus deseos carnales y dice odiar a la comunidad LGBT. (Hay video por si dice no acordarse o que son mentiras)

Lo único bueno que tiene al parecer, es buena salud para seguir chingando al prójimo.

Carlos Peña Ortiz: el abanderado de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” por Morena, PT y Partido Verde. Después de una intensa guerra interna y externa, salió avante y se perfila para ganar la reelección.

Después de haber sido insultado, denostado, señalado por parte de gente de su mismo partido y candidatos de otros partidos, el pasado lunes demostró su músculo político en su arranque de campaña.

En su visita a colonias se ve la gran aceptación que recibe de los ciudadanos que lo apoyan para que vuelva a gobernar la ciudad, ya que con su administración se han visto beneficiados con becas, pavimentación, la construcción de una presa y muchos más beneficios.

Es por ello que las encuestas lo tienen como favorito, con un 50% de aprobación de los ciudadanos, edificando así su continuidad como Presidente Municipal de Reynosa.

Durante la segunda semana de campañas se espera que los candidatos refuercen los mítines políticos y continúen recorriendo las calles de la ciudad.

Con estas líneas concluyo mi columna de esta semana, reflexionando sobre los entresijos políticos que afectan nuestra ciudad.

