SIN MIEDO AL CORONAVIRUS

Debido a que había más de 100 personas ayer sábado en la playa de Altamira, Dunas Doradas, considerada una de las más peligrosas de la costa sur, y a que está prohibido por la pandemia, tuvo que llegar otra vez la Policía Estatal para tratar de desalojar la zona, sin embargo mucho de los visitantes se negaron.

Sin importar el riesgo que implica, pues la corriente es muy fuerte y el oleaje también, además de que no hay salvavidas, los residentes del sur de Tamaulipas siguen visitando las zonas que no son aptas para bañarse, violando además el acuerdo que hay por parte del Comité de Seguridad en Salud, que establece un cierre de las playas de Tamaulipas y los centros turísticos.

Hubo reportes al 911 y tuvo que llegar la Policía Estatal, quienes hicieron un recorrido por la zona y comenzaron a explicar a las personas la importancia del uso de cubrebocas en lugares donde había acumulación de gente, además de la sana distancia.

También les pedían que se retiraran del área pues las playas de la zona sur estaban cerradas, algunos de los que habían violado la cuarentena accedieron a irse, un 30% aseguraron que se iban a retirar pero una vez que se fueron los policías se quedaron hasta tarde.

Los elementos de Seguridad Pública indicaron que cada fin de semana hay presencia de ciudadanos en la costa y aunque se les advierte que la zona es peligrosa además de que está prohibido no hacen caso.

Cabe señalar que los policías sólo pueden hacer exhortos a los ciudadanos para que se retiren, pues no están autorizados para aplicar alguna sanción, razón por la que muchos no hacen caso.

fuente.-ElMañana de Nuevo Laredo/