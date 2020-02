Simulacro en el Hospital General.

Reynosa Tam.- Autoridades de la Secretaría de Salud de Tamaulipas realizaron un simulacro de coronavirus en las instalaciones del hospital general De Reynosa, esto con el fin de estar prevenidos para cualquier contingencia por esta enfermedad y atajar el avance de la la misma, en caso de recibir pacientes con la sintomatología de enfermedad.que amenaza no nadamas a méxico sino al.mundo entero.

El simulacro se inició poco después de las 9 de la mañana, con la llegada de un paciente con temperatura y exagerada, además manifestaba el paciente que tenía dificultad para respirar,manifestando en su cuerpo posible sintomatología de esta enfermedad.

Personal médico que lo recibió, procede a ingresarlo a una sala de aislamiento e lo que personal médico de sector salud precedió a cuestionarlos sobre los últimos movimientos que realizó en cuestion de viajes, y sobre el contacto que realizó con personal laboral y familiar a fin de realizar un cerco sanitario, en caso de resultar positivo en cuestión de esta enfermedad que ya está ocasionando estragos en algunos países ..y pánico en otros.

Posterior a esto se procedió a hospitalizarse en una área aislada de los demás enfermos para darle atención médica y realizarle las pruebas necesarias para de esta manera poder descartar esta enfermedad.

El simulacro duró aproximadamente media hora y con con algunos detalles como que al recibirlos el personal no contaba con guantes y no se tomó en cuenta a la gente que se encontraba para proporcionarles cubre bocas como medida preventiva, pequeñeces que al no tomarse en cuenta puede tener sus consecuencias, además que algunas de las personas que se encontraban aprovec json para quejarse de la falta de medicinas y desatenciones qu3 según ellos era muy tardada la atención médica, ante el personal de salud que llevó a cabo este simulacro.