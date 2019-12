Si quieres trabajar en IMSS, ve esta convocatoria; hay más de 8 mil plazas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lanzó la convocatoria para personal médico y de enfermería que quiera laborar dentro de sector salud gubernamental.

Zoe Robledo Aburto, director general del IMSS, informó que el Seguro Social abrirá ocho mil 704 nuevas plazas en todo el país tanto para personal médico y de enfermería. Adelantó que se tratara de un reclutamiento de manera abierta, transparente y sistematizada, con el fin de tener un control mucho más eficiente y que empate y satisfaga la necesidad de personal de salud.

Las más de ocho mil plazas abiertas en el IMSS se repartieron de la siguiente manera:

Tres mil 718 de médicos especialista

Mil 259 de enfermería

Dos mil 170 medico de especialidad para urgencias

Mil 557 de enfermería para urgencias

Puedes realizar tu registro aquí.

¿Qué requisitos debe cumplir el aspirante a trabajar en el IMSS?

Ser ciudadana(o) mexicana(o), en pleno ejercicio de sus derechos,

En caso de ser extranjera(o) su condición migratoria debe permitir el ejercicio de la profesión correspondiente.

No haber sido sentenciada(o) con pena privativa de libertad por delito doloso.

No estar inhabilitada(o) para el servicio público, ni encontrarse en alguna otra causa de impedimento legal.

No haber demandado al IMSS.

En caso de reingreso al IMSS, contar con la autorización de la Coordinación de Relaciones Laborales adscrita a la Unidad de Personal de la Dirección de Administración del IMSS.

¿Cómo deben postularse los que quieran trabajar en el IMSS?

Todos aquellos que cumplan con los requisitos, deberán iniciar el siguiente proceso para poder ser contemplados por el área de personal de IMSS:

Se da inicio con cuando el aspirante hace la creación de su cuenta dentro del sitio del instituto http://www.imss.gob.mx/convocatoria-bolsa-trabajo

Una vez que se crea la cuenta, se procese al registro de información: datos personales, laborales y profesionales, así como incorporación de los documentos que avalan la información proporcionada.

Cuando la información se recibe, el personal de IMSS realizará la evolución de la información laboral, académica y personal, además de verificar los documentos adjuntos por el aspirante.

Ya que el equipo de personal verifique la información y se cumplen con los requisitos necesarios para trabajar en el IMSS, se agenda una entrevista con la comisión mixta que está conformada por personal del sindicato y de la dirección general del IMSS.

Si los resultados de la entrevista son positivos, se entrega la propuesta en ese momento y se da inicio al proceso selectivo, es decir, las pruebas psicométrica y médica.

Con esta convocatoria se busca corregir el déficit de personal que padece el IMSS, reconoció Zoé Robledo.