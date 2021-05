Servando gestiona ante congresista vacunación de residentes fronterizos en Texas.

Miguel Alemán Tam.- El Lic. Servando Lopez Moreno, dijo que ha gestionando ante el congresista Henry Cuellar, la posibilidad que se le permita a los residentes fronterizos cruzar a Estados Unidos para vacunarse contra el COVID-19.

Tal pronunciamiento lo hizo la mañana de este miércoles, en las instalaciones de del centro cívico previo a la vacunación de las personas mayores de 60 años en su su segunda dosis.-

-“Hemos mantenido buena relación con las autoridades del vecino país y estamos gestionando ante el congresista Henry Cuellar para que sea posible que nuestros residentes fronterizos crucen a vacunarse, en vista que hay tres mil vacunas que les han sobrado. Indicó.

El abogado quien se incorporó a sus funciones como alcalde al vencerse su licencia por cinco días; dijo que no se trata de que crucen los fronterizos a realizar compras u otras actividades no esenciales, si no de aprovechar las vacunas que de no ser utilizadas tendrán que desecharse yeso si seria una lastima.

Actualmente las autoridades de De estados unidos tienen restringido el paso a los ciudadanos con visa de turista a actividades no esenciales por la pandemia del COVID-19