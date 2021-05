Seguimos teniendo Goberndor en Tamaulipas

Ciudad Victoria.- Cesar Agusto Verástegui Ostos, Secretario General de Tamaulipas, aseguró que el estado cuenta con gobernabilidad y que los tres poderes siguen funcionando y trabajando.

Al término de una reunión de gabinete, realizada en la Casa de Gobierno y donde se especula que Francisco Garcia Cabeza de Vaca se encuentra atendiendo, el funcionario pidió calma e invitó a no caer en la incertidumbre.

“Todos debemos estar tranquilos hay gobernabilidad, los tres poderes están trabajando, están funcionando, no hay porque tener incertidumbre, sin embargo hay que esperar a que el tiempo pase”

Y enfatiza: “en este momento tenemos gobernador, ya lo expresó la Suprema Corte de Justicia, ya lo expresó el Congreso Local y hoy lo está expresando el Presidente del Senado de la República de Morena”.

Recientemente el legislador de Morena, Eduardo Ramírez Aguilar aceptó que a su perspectiva que el mandatario de Tamaulipas sigue gozando de fuero en el estado.

A pesar de las presiones y el desgaste por el problema legal que está enfrentando, Garcia cabeza de Vaca se encuentra bien y continúa trabajando temas ordinarios.

“El gobernador se encuentra bien, así cómo me están viendo, normal, se está trabajando con temas ordinarios y bueno yo creo que no va a pasar a mayores. Tenemos confianza en la constitución porque es muy clara” explicó.

Descarto exista una presión policial por parte del gobierno federal e invitó a los políticos que hablan del tema a dejar de hacerlo sino no abonan para algo bueno.

“Esto no abona en nada. La estabilidad de los tamaulipecos es importante y tenemos que trabajar en ella. Se ha expresado mucho en todo pero lo único que nos rige es la Constitución, está muy claro todo”.

Cuestionado sobre la existencia de la orden de aprehensión, el Secretario General dijo que tanto él como muchos del gobierno no la han visto.

“No sabemos, no la hemos visto” apuntó.

Desde el miércoles al mediodía, el gobernador se resguardo en su casa, luego de darse a conocer a través de las redes sociales y por funcionarios del gobierno federal la existencia de una supuesta orden de aprehensión girada en su contra por los delitos de Delincuencia Organizada y Recursos de Procedencia Ilícita.