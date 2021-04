Seguimos en la lucha, por un cambio real para Reynosa

Rigoberto Ramos Ordoñez, diputado con licencia, y en su momento, aspirante a la candidatura por Morena para contender por la alcaldía de Reynosa, sigue en espera a que las autoridades electorales resuelvan plenamente sobre los hechos que mantienen aún muy decepcionados a todos los morenistas.

Y es que, de acuerdo, al sentir general de los López Obradoristas, jamás aceptarán la imposición a la que están siendo objeto.

Corren en las redes rumores, pero, más que ofensa, las falsedades, chismes y supuestos que se esparcen, y que son difundidos por gentes de mala fe, perversas y maliciosos sobre mi persona, me provocan a la reflexión, afirma Rigo Ramos.

Y agrega Ramos Ordóñez, “esa reflexión me confirma que hemos estado en el camino correcto, en el lado bueno de la historia, de esa historia que queremos todos, construir de la mano de los que menos tienen, pero también del empresario, el industrial, el comerciante, de los estudiantes, obreros, hombres y mujeres, la sociedad en su conjunto, un futuro digno, y que debe ser con miras a la Cuarta Transformación”.

Y prosigue emocionado en su alocución el diputado, “pero no podemos hablar de lograr el proyecto de nación, ese, que sueña todo México, y que el presidente Andrés Manuel está comandando, cuando somos amenazados por personajes, infiltrados en nuestras filas, y que buscan solo alimentar sus ambiciones mezquinas, carentes de sensibilidad y compromiso social. Nubarrones que oscurecen los caminos de la libertad, sórdidos y tenebrosos”.

Contundente, Ramos Ordóñez subraya, que no permitirán que les arrebaten la dignidad, que seguirán luchando, que “Ni se rajan, ni se venden”, y que su objetivo siempre será el bien común, para y por el pueblo de Reynosa, que su origen y su historia, igual que su trayectoria han sido basadas en el esfuerzo y trabajo fecundo, el que enorgullece y dignifica, nada que ver con las historias de los políticos de siempre, descaradamente han vivido del erario, de los puestos públicos.

Y que, a pesar de los desastrosos resultados, insisten en seguir enquistados, como parásitos, pegados a la ubre presupuestal….! No tienen vergüenza ni llenadera!

“Los invito amigos, a que me acompañen a luchar por el futuro de nuestros hijos, por el rescate de nuestra ciudad, ésta que jamás ha sido atendida, logremos todos ese Cambio Real que ocupamos todos” concluyó el legislador.