Se suma Asociación de Ayuda Humanitaria a la invitación a migrantes para que no pasen por Tamaulipas

La Presidenta de la Asociación de Ayuda Humanitaria de Reynosa, Claudia Romero Fernández, respaldó la postura del Secretario General de Gobierno Gerardo Peña Flores al invitar a que quienes buscan llegar a Estados Unidos “No pasen por Tamaulipas”.

Y es que el tema de migrantes varados en la zona fronteriza como sucede en Reynosa, es una problemática que afecta directamente a toda la ciudadanía y tema en el que las autoridades responsables como el Instituto Nacional del Migrante no tiene voluntad para dar solución, ya que le ha temblado la mano para actuar en consecuencia y atender este conflicto que ya se les salió de control.

“Ayer escuché la declaración del Secretario de Gobierno que antes que nada está la estabilidad de Tamaulipas y apoyo esta postura. El pedir que no pasen por aquí los migrantes es una invitación muy atinada, tenemos casi 9 mil migrantes en la ciudad, 3 mil 500 en Plaza la República, mil en Senda de Vida, 200 en Nuestra Señora de Guadalupe, más los que andan dispersos, no ocupamos más migrantes”.

Por estas razones la también Coordinadora del Comité de Migrantes, reconoció la atinada estrategia para hacer frente al fenómeno migratorio, que aun sin ser parte de las responsabilidades de estado, se dio este paso para establecer un acuerdo con el Gobierno de Texas y atender esta situación que transgrede también los derechos de estas personas que buscan alcanzar el “sueño americano”.

Ahora con los filtros de seguridad que se instalen mediante este acuerdo, todo migrante que sea detectado será puesto a disposición del Instituto Nacional del Migrante para que realicen su labor y no solo funjan como una oficina de representación en Tamaulipas e instrumenten verdaderamente políticas migratorias acordes a las necesidades actuales, que por no ser atendidas oportunamente se les han salido de las manos y las consecuencias son palpables en la frontera.

“La percepción de la ciudadanía es que ya se tome una decisión con los migrantes, a todos nos afecta, pasen o no por la plaza, te lleva enfermedades, hay muchos brotes y cada vez que tu vas a llevar ayuda y regresas eres vulnerable y es peligroso. Estados unidos no ha dado fechas para que ingresen a su país, ya no vengan al estado, no nos damos abasto con estos 9 mil migrantes”, resaltó.