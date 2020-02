se convoca a cumplir el servicio militar nacional

El Gobierno Municipal de Reynosa, informa que la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Comandancia de la IV Región Militar, da a conocer a los jóvenes en edad de cumplir con su deber constitucional, los requisitos, derechos y beneficios, para ser integrados a la 4ª Compañía del Servicio Militar Nacional, en situación de encuadrado.

El servicio se cumplirá por un término de 3 meses, y los períodos de los Escalones durante el presente año son los siguientes: Primer Escalón, del 10 de febrero al 8 de mayo; Segundo Escalón, del 29 de junio al 25 de septiembre; Tercer Escalón, del 28 de septiembre al 18 de diciembre.

Requisitos:

Ser voluntario.

Aprobar exámenes físico, médico, psicológico, y toxicológico, los cuales serán cubiertos por el Instituto Armado.

Ser mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad.

Tener 18 años cumplidos y no ser mayor de 30.

Contar con su Cartilla de Identidad del Servicio Millitar Nacional.

Contar con los documentos originales siguientes: credencial del Instituto Nacional Electoral, Clave Única de Registro de Población, CURP; acta de nacimiento certificada, constancia de estudios y comprobante de domicilio.

* No contar con antecedentes penales.

* No tener tatuajes.

* No tener perforaciones.

Derechos:

Alojamiento, alimentación, vestuario y equipo, atención médica durante su encuadramiento; $130.00 M/N semanales como ayuda económica; los 3 primeros lugares quedan exentos de examen cultural al ingresar a algún plantel del Sistema Educativo Militar, Beca de ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’, proporcionada por la Secretaría del Trabajo, ($3,600.00 M/M mensuales).

Beneficios: Hoja de liberación del SMN en sólo tres meses, credencial de identidad como Soldado del SMN, Reconocimiento de conclusión, bolsa de trabajo.

Para mayor información, comunicarse al número telefónico de la 4ª Compañía del SMN, en Apodaca, Nuevo León: 811 647 0104.