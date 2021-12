SE COMPROMETE ALCALDESA TRABAJAR POR LA EDUCACIÓN, EN CONJUNTO CON DAMAS DE LA ASOCIACIÓN DE AGENTES ADUANALES

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, estuvo presente en el “Desayuno Navideño” que organizó el Patronato de Damas Voluntarias de la Asociación de Agentes Aduanales (AAANL), con quienes trabajará de la mano para ofrecer a niños en situación vulnerable una mejor educación.

En el evento presentaron una reseña de las actividades realizadas por parte del patronato destacando la construcción de una escuela primaria, de la cual, la presidenta municipal, se comprometió apoyar con maestros municipales.

“Me comprometo a trabajar de la mano con este patronato; qué mejor que podamos estar apoyando juntas a la educación, para que los niños de hoy sean el futuro de mañana. Cuenten con una servidora en lo que necesiten, porque realmente es de interés de este gobierno municipal coadyuvar en ofrecer a nuestros niños y jóvenes más y mejores oportunidades para prepararse”, enfatizó la alcaldesa.

También dio a conocer que dentro del Plan Municipal 2022, habrá un programa de becas para los hijos de las personas que estén en el reclusorio con el objetivo de no repetir los patrones de conducta y acercarles una atención personalizada con psicólogos y becas para jóvenes que no han podido titularse.

“Yo no vengo a simular, yo no vengo a echar mentiras, yo vengo a trabajar y vengo a trabajar por mi ciudad, lo que más me importa es aportar beneficios que ayuden a la comunidad, para transformar el entorno, y sé que trabajando juntas vamos lograr ayudar a más personas, nos une el deseo de lograr el cambio verdadero”, señaló Canturosas Villarreal.

Además, por parte del niño Mateo Abdiel Hernández Reyes, de la escuela primaria Rita del Valle García, la alcaldesa recibió un regalo.

En el desayuno estuvo Rosa María Alvarado, presidenta del Patronato de Damas Voluntarias de la AAANL, así como, representantes de diversos organismos y asociaciones civiles.

El Patronato de Damas Voluntarias es un grupo de mujeres con una visión altruista de servicio a la comunidad, se formaron con el objetivo de contribuir en las necesidades de quien más lo requieran, sin un fin lucrativo.