se busca evitar la propagación de covid-19

Atendiendo instrucciones del Alcalde José Manuel López Hernández de no bajar la guardia en las tareas que se realizan para prevenir la propagación del COVID-19, continúan los trabajos de sanitización en diferentes sectores de la ciudad, en los que unen esfuerzos los coordinadores de servicios primarios Gilberto Zavala y Abdies Pineda Jr, la Dirección de Protección Civil a cargo de Juan Villarreal Domínguez y Ecología a cargo de Carlos Hernández.

La noche de este miércoles tocó el turno a los módulos habitacionales del Infonavit y Fovisste, colonias consideradas como de mayor concentración de población, centros comerciales y otros recintos que también son de considerable movimiento de personas, además de las principales avenidas.

El Alcalde José Manuel López Hernández, reiteró el llamado a la población a quedarse en casa si no tienen ninguna necesidad de salir, y seguir atendiendo las medidas de recomendación de la Secretaría de Salud de lavarse las manos continuamente, no saludar de beso ni abrazo y mantener la sana distancia.

Recomendó que aprovechen este tiempo para convivir en familia y sobre todo resaltar que no es época de vacaciones que enfrentamos una situación en la que todos debemos participar y salir avantes para continuar la construcción de la Ciudad En Crecimiento que todos merecemos y que si todos nos cuidamos veremos un mejor mañana.