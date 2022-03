Salvan a familia de ahogarse en el Río Bravo

Los agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos asignados a la unidad marina de la estación del Río rescataron a una familia en peligro en el Río Grande el 7 de marzo.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza de Del Río rescataron a una familia de cuatro, varada en el Río Grande.

Aproximadamente a las 8:15 am, los agentes de la Unidad Marina de la estación Del Río observaron lo que parecían ser cuatro migrantes que luchaban por cruzar el Río Bravo. Los niveles de agua eran altos y el río producía fuertes corrientes que ponían en peligro la vida de los migrantes. Los agentes desplegaron de inmediato dos bolsas de rescate desde tierra, pero no lograron llegar a la familia. Luego, los agentes desplegaron rápidamente un hidrodeslizador y rescataron con éxito al padre y la madre, ciudadanos venezolanos, y a sus dos hijos pequeños, de dos y tres años, ciudadanos panameños. Los sujetos no requirieron atención médica y fueron transportados a la Estación Del Río.

Entre el 4 y el 7 de marzo, los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector Del Río realizaron 45 rescates acuáticos.

Todos los sujetos se procesaron de acuerdo con las políticas y pautas de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU.

Para reportar actividades sospechosas, llame al número gratuito del Sector Del Rio al 1-866-511-8727.

