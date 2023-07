Romo Más Cerca de Tí” en Díaz Ordaz

Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas.- En este Municipio jóven de la frontera chica, José Luis Romo Arvizu sigue avanzando paso a pasito en su proyecto político pues la elección que se avecina en el 2024 la tenemos a la vuelta de la esquina.

Por tal motivo este hombre de oficio agricultor y empresario distinguido no ha dejado de trabajar en pro y beneficio de los que menos tienen.

“Lo que quiero es que este año sea de puro trabajo, así me he mantenido, no he entrado en la dinámica de golpeteo, ni de la defensa, ni descalificaciones, yo estoy metido en la chamba y así quiero seguir porque todos merecen mi respeto y los tiempos van a llegar”, señaló.

No es un secreto que José Luis Romo ha levantado la mano por segunda ocasión, ya que en la elección pasada se quedó a menos de 400 votos para ser Alcalde de dicho Municipio y por tal motivo sigue trabajando sin descanso de la mano de los Diazordacenses que están hartos de más de lo mismo con un pueblo completamente olvidado.