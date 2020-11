RIGO RAMOS, VOTA CONTRA REFORMA ELECTORAL

Ciudad Victoria, Tam.- El diputado de MORENA, Rigoberto Ramos Ordoñez, convocó a sus compañeros de legislatura a “analizar con objetividad la iniciativa de reforma constitucional que hoy tenemos en nuestras manos; no debemos permitir que se violenten disposiciones constitucionales que hemos jurado y protestado guardar y hacer cumplir…”

Se refirió el dinámico parlamentario de Reynosa a la reforma constitucional cuyo dictamen fue aprobado después por las 2/3 partes de los presentes, (25 votos a favor, uno más de los necesarios,) no impidiendo ello fijar su posicionamiento, pues advirtió: “nuevamente tendrá que venir el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación a corregirnos la plana en el tema legislativo…”

Ramos Ordoñez, expresó que la reducción de 5 a 3 magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, no es viable porque el tribunal constitucional considera “Modificaciones Legales Fundamentales”, que deben realizarse 90 días antes de iniciado el proceso electoral que arrancó el segundo domingo de septiembre y por tanto, según la tesis del STJN, ahora como lo pretende la Comisión de Asuntos Legislativos, al aprobar esta modificación es extemporánea.

El parlamentario de MORENA, no descalificó las razones que antepone la comisión que preside el diputado panista Arturo Soto Alemán, que entre otras cosas planteó que con esto se permitirá un ahorro por concepto de percepciones que coadyuvan a mejorar las condiciones económicas de las finanzas del estado; y que Tamaulipas se sumaría al 76 por ciento de los Tribunales Estatales Electorales del país, que ya operan con este número de magistrados (3), sino que se enfocó más al fondo del tema de la extemporalidad, que con su impugnación será echada al suelo por la corte.

Durante su participación, Rigo, calificó como “un pretendido albazo político y un acto de inconstitucionalidad jurídica la pretensión de la comisión de Asuntos Legislativos”.

Recordó que apenas en junio de este año, hubo reformas a la Ley Electoral de Tamaulipas que fueron aprobadas ante el mismo pleno al que hoy se presentó la nueva modificación.

Precisó, una modificación a una ley electoral, sin importar su jerarquía normativa, será de carácter fundamental cuando tenga por objeto, efecto o consecuencia, producir en las bases, reglas o algún otro elemento rector del proceso electoral una alteración al marco jurídico aplicable a dicho proceso, a través de la cual se otorgue, modifique o elimine algún derecho u obligación de hacer, de no hacer o de dar, para cualquiera de los actores políticos, incluyendo a las autoridades electorales.

Pese a la advertencia la aplanadora azul decidió votar en favor del dictamen.