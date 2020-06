RIGO RAMOS EXIGE AL IETAM, ACTIVAR PROCEDIMIENTO

Bajo el válido argumento de que la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de Tamaulipas ha violado las reglas del debido proceso, vulnerando con ello los principios de seguridad jurídica, legalidad y certeza, el diputado local de MORENA, Rigo Ramos Ordoñez, exigió acelerar el procedimiento para finiquitar el juicio sancionador ordinario existente en su contra, en seguimiento a improcedentes denuncias que indebidamente le formuló el Partido Acción Nacional y que hasta la fecha ni siquiera le ha sido notificado formalmente.

El legislador indica que solo por terceros se ha enterado de la promoción de los requerimientos presentadas por el PAN entre los días 28 y 29 de abril del presente año.

Como se sabe, se dictaron dentro de un mismo procedimiento sancionador dos resoluciones de medidas cautelares, en las que se realizaron pronunciamientos de fondo, violándose con ello el principio de presunción de inocencia.

La primera resolución de medidas cautelares, no se notificó de manera personal al denunciado, violando las reglas del debido proceso.

En un mismo procedimiento se dictaron, por un lado, medidas cautelares atendiendo a una supuesta urgencia en el asunto, y por otro, se determinó la reserva de otras medidas cautelares, alegando la pandemia del COVID-19, situación que vulnera el principio de congruencia.

Durante reciente conferencia de prensa el dinámico legislador de Reynosa, citó que la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas establece en su artículo 332 que una vez recibida la denuncia la autoridad electoral deberá emplazar al denunciado para que ejerza una legítima defensa. En el presente asunto, han transcurrido más de 30 días hábiles desde la presentación de la denuncia y 22 días hábiles desde el dictado de medidas cautelares, violándose con ello los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica, así como la garantía de audiencia y del debido proceso.

Ramos Ordoñez, mencionó en su momento que de lo establecido en los artículos 332, 335 y 337 de la Ley Electoral del Estado, se advierte que las medidas cautelares deberán dictarse con posterioridad a la admisión de la denuncia. En este caso, el dictado de medidas fue previo a la admisión del procedimiento, lo que a todas luces advierte grave anormalidad

El Consejo General y la Secretaría Ejecutiva se niegan a dar información sobre la suspensión o no del procedimiento, aduciendo que se trata de información reservada; sin embargo, el Presidente del IETAM ha realizado declaraciones ante medios de comunicación señalando de manera expresa el nombre del Diputado de MORENA, el cual también debe ser de carácter reservado, violando con ello el principio de presunción de inocencia.

Cabe enfatizar que durante este tiempo, se ha puesto en el escrutinio público la honra y reputación del Diputado, negándosele el derecho a defenderse en juicio a fin de esclarecer los hechos denunciados.

Al parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional se le ordenó bajar sus espectaculares donde promovía las acciones que realiza ininterrumpidamente inclusive desde antes de tomar posesión como diputado del Congreso Local y la otra acusación a la que dieron entrada es a la de promoverse con dinero público, argumento falso ya que él no es funcionario público y por el contrario él no percibe ni maneja dinero del erario.

YA HAY JURISPRUDENCIA A SU FAVOR

Durante su intervención en lo alto del Congreso, el día de hoy el diputado de MORENA, Rigo Ramos Ordoñez, dio a conocer que recientemente el IETAM resolvió que es improcedente una denuncia similar que contra un regidor de Nuevo Laredo promovió el PRD, por acusaciones muy similares.

En el resolutivo la autoridad electoral se negó a sancionar al imputado, con el argumento de que en ningún momento se vulneran los principios de imparcialidad, no interfiere en proceso electoral alguno porque no había elección y aún cuando su publicidad contiene su imagen, tal como es su caso, omite la aplicación de medidas cautelares solicitadas por los promoventes.

“En mi caso, -adujo desde la tribuna Rigo Ramos-, se atropellan los derechos de seguridad, certeza, legalidad y presunción de inocencia y por tal lanzó un extrañamiento al IETAM por avalar la violación sistemática de la constitución mexicana, a la constitución de Tamaulipas y las leyes que nos rigen…”

En tal razón y tras exigir imparcialidad y justicia el diputado señaló que demandará acciones legales contra el Presidente del IETAM Juan José Ramos Charre; el Secretario Ejecutivo Juan de Dios Álvarez Ortiz y el Director Jurídico Edgar Arroyo Villarreal.

“No me quedaré callado, ni cruzado de brazos: no cederé a presiones o chantajes y mucho menos traicionaré a mi pueblo…”

Refrendó que no maneja recursos públicos y que por consiguiente seguirá apoyando a su gente, seguirá luchando y legislan do en favor de los reynosenses y los tamaulipecos”