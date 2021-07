Resaltan colonos utilidad de pavimentación hidráulica en la colonia Sierra De la Garza

REYNOSA, TAM.- “Realmente es la calle más bonita, por su alumbrado, aquí la Doctor Arroyo, estaba en malísimo estado y quedó muy bonita, es la entrada de la colonia y todos pasamos por aquí. A todos nos sirve porque atraviesa la colonia”, aseguró la señora Claudia González.

La Alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez inauguró la pavimentación hidráulica de Doctor Arroyo en la colonia Sierra De la Garza, que fue construida con 11 Millones 359 Mil 729.63 Pesos.

“Yo tengo agradecimiento con la ciudad de Reynosa, donde he encontrado cariño y respeto, apoyo, trabajo coordinado con todos los ciudadanos, porque aquí no ha habido una sola obra que no autorice primero un comité formado por las Cámaras y Colegios de la ciudad, que digan que esa obra vale la pena y lo que cuesta es correcto”, declaró ante los vecinos la Doctora Maki Ortiz.

Belinda De la Cruz, madre de familia y también residente de la colonia Sierra De la Garza, agradeció al Gobierno Municipal y a la Alcaldesa, la construcción de la calle, donde se rehabilitaron las redes de agua potable y drenaje sanitario, después de que por muchos años fue casi intransitable.