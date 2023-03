REITERA GOBIERNO DE RAMIRO CORTEZ TODO SU APOYO A DAMAS DEL ABC No. 12 EN TOMA DE PROTESTA DE LA NUEVA MESA DIRECTIVA.

“Por su gran contribución a la sociedad, apoyando siempre a los más necesitados e impulsando la educación de nuestros jóvenes, el Gobierno Municipal 2021-2024 que encabeza el alcalde Biol. Ramiro Cortez Barrera, reitera su compromiso de seguir trabajando de la mano con la Asociación de Beneficencia y Cultura (ABC) No. 12”, expresó este martes la regidora Delia Isabel Barrera y Barrera, al representar a la primera autoridad en la ceremonia de toma de protesta de la nueva mesa directiva de ese organismo de la sociedad civil, que será encabezada por la Lic. Nayeli Narcedalia Garza de Rodríguez.

En la significativa ceremonia de toma de protesta estuvo presente el Muy Respetable Gran Maestro de la Gran Logia de Libres y Aceptados Masones de Tamaulipas, Ramón Arias Martínez; así como los ex Grandes Maestros: César Kernz Pérez, Teodoro Hinojosa Elizondo y Noé Barrera González.

De igual manera, estuvieron presentes el Venerable Maestro de la Respetable Logia Simbólica “Miguel Hidalgo” No. 42, Lic. Alfonso Ramírez Ramos; y el dirigente de la Asociación de Jóvenes Esperanza de la Fraternidad (AJEF) “Leopoldo Guerra Barrera” No. 15, Marco García Ramírez.