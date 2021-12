Reitera Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca que ya no habrá cobro de tenencia vehicular

Reitera Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca que ya no habrá cobro de tenencia vehicular

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca rechazó categóricamente que el cobro de tenencia regrese a Tamaulipas, a pesar de la recomendación de instancias del Gobierno Federal.

Aseguró que esto no sucederá en lo que resta de su administración, ya que esta política implementada por su Gobierno, fue con el único propósito de apoyar la economía de todas y todos los tamaulipecos.

“A diferencia de otros estados y a pesar de que es una recomendación, sugerencia de la federación de que exista tenencia <no en Tamaulipas>, aquí no vamos a echar marcha atrás, aquí no vamos a cobrar tenencia” apuntó el Gobernador Cabeza de Vaca.

Dijo que el tema de cambio de placas es un tema de seguridad como lo señalan los integrantes de las 6 Mesas de Seguridad y Justicia de Tamaulipas.

Anunció que el Gobierno del Estado, emplacará todas las motocicletas en la entidad de manera gratuita.

Y que el reemplacamiento vehicular hay que verlo como una medida de seguridad, como lo pronunciaron los integrantes de la Red Estatal de Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia.

“Lo que va ser el Gobierno del Estado, es emplacar a todas las motocicletas en el estado, de manera <gratuita, pero obligatoria> para saber y ubicar a todos y cada uno de ellos; recalcó que esto es un tema de seguridad, porque se ha detectado que también se comenten delitos, principalmente a bordo de estas unidades (motocicletas)”.

Así mismo, dijo, se atenderá la petición de las Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia para continuar con el proceso de reemplacamiento vehicular, acción que abona a dar continuidad al rubro de seguridad.

El Gobernador Cabeza de Vaca, afirmó que lo que resta de su administración va seguir con la misma determinación con que inició su Gobierno, de sumar esfuerzos, capacidades, pero sobre todo voluntad política para mantener el orden, la paz y el Estado de Derecho, acción que ha generado confianza para la inversión nacional y extranjera, para proyectos en materia industrial, comercial, turismo y vivienda.