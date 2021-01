Reelección Sería una opción

Cd. Miguel Aleman, Tam.- tras sostener una Reunión-convivencia con Medios de Comunicación en festejo por el día del periodista y ser cuestionado con respecto a sus aspiraciones en la próxima contienda electoral el alcalde Servando Lopoez Moreno atino a decir que aún no tiene decidido si le gustaría ir por la reelección

A mi me gusta servir a la comunidad, en mi anterior mandato y en este, hemos demostrado que nuestra prioridad como gobierno con los MiguelAlemanenses, en todos los rubros hemos demostrados con trabajo los avances de la ciudad, me siento con la experiencia y la capacidad para seguir trabajando por el bien de la población que me dio su confianza. Mencionó Lopez Moreno.

Además comentó que cuenta con el apoyo de su partido El Revolucionario Institucional (PRI), para proponerlo en cualquier puesto de elección popular siendo el partido que más unido está en esta comunidad, habiendo logrado una buena coerción para que le vaya bien al municipio.

Agregó además que aún no se dan los tiempos por lo pronto mencionó sostener una plática con su familia para tomar una decisión definitiva sobre su futuro político en esta ciudad fronteriza .