RECUPERAR EL ESTADO DE DERECHO, INTERESES EXTERNOS EN PERJUICIO DEL PUEBLO MEXICANO

El gobierno que presiden Andrés Manuel López Obrador y la Secretaria de Energia, así como los legisladores y senadores de la coalición, trabajamos para recuperar la riqueza de nuestro país, por los enormes subsidios que la política anterior del estado mexicano otorgaba a las empresas enegéticas transnacionales que no redituaban ingresos al país en beneficio de los mexicanos, aseguró el legislador tamaulipeco.

Lo anterior indicó Armando Zertuche Zuani con las disposiciones de la nueva política emitida históricamente, se regulará la operación de empresas como Iberdrola, Sempra Energy, Engie, para cuidar nuestro medio ambiente y que paguen el uso de la red al estado y municipios a manera de generar más ingresos que se traducen en obras, salud y programas sociales en las entidades federativas.

Y reiteró; el gobierno de Méxco, no esta en contra de las Energías Limpias, sino que se acaben los abusos y privilegios que prevalecían desde el 2014 a partir de la cuestionada Reforma Energética meramente privatzadora donde participaron el ex presidente Peña Nieto y su gabinete y el organismo de la CIDAC, con costos altísimos para el pueblo mexicano.