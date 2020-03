Recomienda Gobierno de Reynosa medidas de prevención ante amenaza de COVID 19 En Tamaulipas no hay ningún caso del virus COVID 19, sin embargo ya existen en el país, “estamos en las puertas de lo que puede ser una pandemia”, dijo la Alcaldesa de la ciudad fronteriza de Reynosa

La Doctora Maki Ortiz Domínguez recomendó a la población que previo a la llegada del coronavirus, COVID 19, deben mantener un sistema inmune fuerte, “hay que hacer ejercicio, salir al sol, estar hidratado, alimentarse bien, dormir bien para que nuestro cuerpo esté muy resistente, para que si llegamos a tener esa infección la podamos sacar adelante, tomar vitamina C”.

En Tamaulipas no hay ningún caso del virus COVID 19, sin embargo ya existen en el país, “estamos en las puertas de lo que puede ser una pandemia”, dijo la Alcaldesa de la ciudad fronteriza de Reynosa, y agregó que, el COVID 19 tiene una mortalidad del 2%, mientras que otros coronavirus como el MERS y el SARS, alcanzan hasta el 10% y 40%.

“Nosotros estamos pendientes todos los días, de los lineamientos que hace la Secretaría de Salud, que vienen de la Organización Mundial de la Salud; que hicimos durante la influenza H1N1. En México hay estrategias de mitigación y de contención, por etapas y están identificados los casos y sus contactos”, aseguró la Presidente Municipal.

Cuando hay un contagio comunitario, dijo la Doctora Maki Ortiz, -ex Subsecretaria de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud del Gobierno de la República-, se cambian las medidas de mitigación y contención, evitando eventos masivos, y buscando evitar algunos tipos ​de saludo, entre otras medidas.

Entre las medidas a tomar, Ortiz Domínguez, enumeró el uso del gel antibacterial o alcohol y el lavado constante de manos, estornudar o toser en el ángulo del brazo o en un pañuelo, evitando tocar boca, ojos, nariz e incluso no tocarse la cara, no enviar niños enfermos a la escuela y en caso de síntomas de gripe acudir a consulta médica, utilizando tapabocas y quienes trabajan deben tomar medidas de protección a terceros para no esparcir la enfermedad.

“No podemos tomar la medida de cerrar todo, tendríamos problemas muy grandes de desarrollo de la economía, los países tienen que seguir funcionando”, dijo, y citó las medidas que Italia a habilitado al poner en cuarentena a casi 16 millones de personas en el norte de la nación.