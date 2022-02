Recibe Lalo Gattas amenazas para él y su familia.

Tamaulipas.- El alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, reveló esta mañana en entrevista a las afueras de la presidencia municipal, haber recibido amenazas de muerte para su persona y teme por la integridad de su familia.

“Esto ha estado escalando, ya recibimos avisos directos con amenazas, me dejaron por ahí un mensaje afuera de mi domicilio, vamos a buscar hablar con el secretario de gobernación ante la gravedad de este asunto” comentó.

Gattás Báez dijo que presentará todas las denuncias a nivel federal, incluso buscará hacerle llegar esta situación al mismo presidente de la República, Andres Manuel López Obrador.

“Vamos a hacer llegar las denuncias y en su caso estas amenazas que me han hecho, para que tengan conocimiento, no haré ninguna denuncia en el ámbito local, no quisiera aventurarme a señalar quién está detrás de esto, pero es cuestión política y ha ido escalando de manera severa” aseguró.

El alcalde también dijo que valorará la idea de traer escoltas, pues en estos momentos no cuenta con seguridad, “solo traemos, solo nos alcanza para traer piedras” comentó.

Fuente: Notifer..