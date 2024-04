Proyecto de nación de Claudia Sheinbaum será posible con Maki Esther Ortiz Domínguez y Eugenio Hernández Flores

“Vamos a ganar el 2 de junio, no va a haber regresiones y no va a venir la corrupción; no habrá privilegios pero vamos a garantizar los programas sociales”, sentenció Claudia Sheinbaum en la ciudad de Altamira, al asegurar que seguirá haciendo historia en el segundo piso de la Cuarta Transformación, apoyada por el Plan C y sus candidatos Maki Esther Ortiz Domínguez y Eugenio Hernández Flores.

¿Transformación o corrupción? Eso es lo que vamos a decidir el 2 de junio, cuestionó la candidata presidencial a simpatizantes con la rápida respuesta de ellos, “¡Transformación!”

En su proyecto de nación en el que va a contar con los Senadores que resultarán emanados del Partido Verde, Maki Ortiz y Eugenio Hernández, Claudia continuará con los principios del humanismo mexicano, primero los pobres, dijo y enumeró: obras estratégicas, becas, y empleo, entre otros.

“Vamos a votar por nuestros Senadores y Diputados porque vamos a garantizar que todos esos programas queden en la Constitución de la República para que nadie nunca los pueda quitar”, dijo a los altamirenses, a quienes les quedó muy claro que el Plan C es la estrategia para que desde el Senado se logre la aprobación de sus propuestas de reforma.

Estando acompañada en el presidium por Maki Esther Ortiz Domínguez y Eugenio Hernández Flores, candidatos del Partido Verde, Sheinbaum Pardo dio a conocer, este martes 23 de abril su proyecto de nación, con parte de sus propuestas para los tamaulipecos y para todos los mexicanos.

