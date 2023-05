Propuso Alcalde a estudiantes continuar su preparación para mejorar Reynosa

“Imaginen un Reynosa donde en 10 o 15 años todos sean profesionistas; donde la gente no batalle para conseguir medicinas, que haya educación de calidad hasta en el sistema público, donde no haya baches porque la gente paga su Predial, donde no haya fugas de drenaje porque la gente paga el agua, donde haya luz en todos lados porque nadie se la roba”, declaró el Presidente Municipal Carlos Peña Ortiz en el Foro “Industria 4.0 y Nuestro Entorno”.

Como parte de la preparación académica de sus alumnos el Instituto Internacional de Estudios Superiores, IIES, organizó el Foro en el que participó el Presidente Municipal, además de invitados expertos en la industria maquiladora que brindaron su perspectiva, experiencia, y sugerencias para la incorporación estratégica de la tecnología en los procesos empresariales.

“Cada uno de ustedes es parte fundamental en la construcción de ese Reynosa, cada uno de ustedes puede aportar su idea, su granito de arena para que podamos seguir mejorando”, dijo el Alcalde ante su joven audiencia, a quienes confirmó que para eso es necesario seguir estudiando y preparándose para la economía digital del siglo 21.

Este Foro, organizado por Business School IIES, es parte de la serie de actividades de apoyo que impulsa la Rectoria, a cargo del Maestro Miguel Efrén Tinoco Sánchez, y en el que participan la Directora de Posgrado, Maestra Mayra Castillo, y los catedráticos: Mtra. Mirna Rivas; Mtro. Luis Miguel Lavin y directivos de la institución.

