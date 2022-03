PROMUEVEN  INCLUSIÓN A TRAVÉS DE EXPOSICIÓN  FOTOGRÁFICA

Con la participación de 17 expositores locales con Síndrome de Down, la Asociación Civil Pro Inclusión A.C. presentó la exhibición fotográfica “Otros Ojos”, en las instalaciones de Estación Palabra “Gabriel García Márquez”, cuya finalidad es mostrar la visión de estas personas, a través de imágenes y crear conciencia dentro de la sociedad.

Participantes desde los 2 hasta los 27 años fueron parte de esta muestra que estará abierta al público por al menos 2 semanas de manera gratuita.

Martha Luján, presidenta de la Asociación Civil Pro Inclusión A.C., subrayó que la exposición es con motivo de la conmemoración del “Día Mundial del Síndrome de Down”, que se celebra el lunes 21 de marzo.

“La idea es que puedan mostrar a partir de la fotografía desde su propia mirada, sus diferencias y también su capacidad de descubrir el mundo gracias a un celular, que fue proporcionado por sus papás y que bueno nos permite reconocer hoy esas 17 fotografías verdaderamente maravillosas”, dijo Luján.

Señaló que se realizó un trabajo previo con Bibí Zárate, coordinadora de Espacios Culturales del Gobierno Municipal, para llevar a cabo esta exposición, la cual se pretende llevar a cabo de manera itinerante.

En este sentido, Doraeli Arriaga, madre de uno de los expositores, puntualizó que esta clase de eventos son excelentes, ya que se aprecia el valor que tienen las personas con Síndrome de Down en la sociedad y busca a su vez brindarles independencia en todos los aspectos de su desarrollo.

“Es un evento muy bonito ya que da alegría a que los hagan participes de esta exposición fotográfica, así que nos da mucho gusto”, mencionó Arriaga.

Por su parte, Claudia Margarita Ause Rivera, puntualizó que con esta actividad ayuda a que los ciudadanos con esta discapacidad a que expandan su creatividad.

“La verdad me parece muy bien esta exhibición, ya que antes no había nada de actividades para las personas con alguna discapacidad y sobre todo de que les están brindando la oportunidad de mostrar su talento”, expresó Ause Rivera.

A la inauguración de la exhibición fotográfica “Otros Ojos”, asistieron la presidenta del Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Nuevo Laredo, Claudette Canturosas Villarreal y José Luis Pintado Gamboa, director general del Sistema DIF.

También estuvieron presentes los regidores Santos Francisco Hernández Aguilar, Macarena González Núñez, Erika Nancy Mendoza Chávez, Nubia Lizeth Almaguer, Mariza Yazmín Zárate Flores y Guadalupe Zapata Muñiz, así como Marcos Rodríguez Leija, director de Arte y Cultura.

La población podrá disfrutar de esta exposición en Estación Palabra, de martes a viernes, de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde y los sábados de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.