primero el bien estar de nuevo laredo

El bienestar de Nuevo Laredo está por encima de cualquier diferencia política, partidista o personal. Por eso hoy he presentado mi carta de renuncia al Partido Revolucionario Institucional para construir un proyecto de unidad social, en el que podamos reunir la fuerza de todos los neolaredenses de buena voluntad, para hacer frente a la destrucción a la que nos lleva Morena.

Ésta es una de las decisiones más importantes de mi vida; pero la tomo con absoluta responsabilidad y sobre todo, gratitud a mis amigas, amigos, y colaboradores, a quienes me han acompañado en ese trayecto.

El objetivo sigue siendo el mismo, pero hoy ya no se trata sólo de ofrecer una alternativa electoral, se trata de hacer un sólo equipo para proteger nuestra ciudad.

En Nuevo Laredo vamos a ponerle un alto a quienes intentan quitarnos el futuro, aquí hay una ciudad que les va responder con valentía y unidad.