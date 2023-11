Home/ Camargo/ PREPARAN AUTORIDADES MUNICIPALES ALBERGUE PARA TEMPORADA INVERNAL H. Camargo, Tam.- Tras el paso del frente frio No 11 por el norte del país y en específico por el estado de Tamaulipas, autoridades del municipio de Camargo que encabeza la alcaldesa María del Carmen Rocha Hernández, se prepararon para recibir en el albergue No. 1, ubicado en el antiguo edificio de la cruz roja a personas en condición de calle o que no tengan la posibilidad de resguardarse de las bajas temperaturas. De manera coordinada explico el secretario del ayuntamiento, Luis Antonio Apolonio Hernández, el Gobierno Municipal, a través de las direcciones de Protección Civil y Seguridad Publica, en coordinación con el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia ofrecerán durante toda la temporada invernal techo, cobijo y alimento a las personas o familias que acudan de manera temporal al alberge municipal.

