Prepara Salud Tamaulipas plan de contingencia para temporada invernal

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – En la quinta reunión del Subcomité de Enfermedades Emergentes y Reemergentes del Comité Estatal de Seguridad en Salud, se analizaron los proyectos y acciones que permitirán fortalecer las estrategias epidemiológicas que se realizarán en los próximos meses y que estarán enfocadas a la temporada invernal.

En representación del secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, el subsecretario de Salud Pública, José Luis Garza Ruiz, presidió los trabajos de la reunión en la que se presentaron los temas de temporada de frío, influenza, COVID-19, la vacunación de estos padecimientos, así como la enfermedad de rickettsiosis y la presentación del Plan Estatal para evitar la Reinstalación del Paludismo en el estado.

Ante los representantes de las diferentes instituciones que conforman el Subcomité de Salud, se dio inició a los preparativos para enfrentar los 52 fríos que están pronosticados para esta temporada invernal, la cual contempla del 15 de octubre del presente año al mes de marzo del 2024 y se dará especial atención a cuatro ejes primordiales como son la hipotermia, quemaduras, intoxicaciones por monóxido de carbono e intoxicaciones por gas.

De igual manera, se proyectaron los avances de la vacuna de influenza y COVID-19, que luego de las acciones de aplicación de estas vacunas, estos padecimientos no han generado un incremento de casos y las variantes de COVID que circulan en territorio nacional, no han generado un impacto o incremento de pacientes en el estado.

En este año, se han registrado más de 8 mil 200 casos de COVID-19 y desde el inicio de

las jornadas de vacunación, se tiene una cobertura de más de 6 millones 400 mil dosis de este biológico, el cual ya formará parte del programa de vacunación universal.

En cuanto a influenza, en la temporada invernal del 2022-2023, se identificaron 27 casos y dos defunciones, por ello la importancia de contar con este tipo de biológicos, mismos que se encuentran disponibles en las unidades del sector y que a partir del mes de octubre, se dará inicio con la vacuna de influenza.

Por su parte, el director de Epidemiología, Sergio Eduardo Uriegas Camargo, presentó el Plan Estatal para Detectar y Controlar la rickettsiosis en el estado, en donde el objetivo es detectar este padecimiento que aunque no hay casos registrado en la entidad, no quiere decir que no exista la enfermedad.

Detalló que se analizarán los mapas de riesgo, se realizarán capacitaciones, se trabajará con el material de difusión y se enfocarán en la detección a través del Laboratorio Estatal y la atención en el Primer Nivel (Centros de Salud) para lo cual se convocará a la población en general, para que participe y se sume a estas actividades en donde la principal prevención es la vivienda limpia.

La reunión, que se llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Salud, se contó con la presencia del subdelegado médico del ISSSTE, Ernesto Lavín Hernández; los representantes del IMSS, de la Secretaría de Educación, COEPRIS y de manera virtual las jurisdicciones sanitarias y unidades hospitalarias.