Postura de Nataly García Alcaldesa de Díaz Ordaz quien fue y sigue siendo atacada en redes sociales, sobre un supuesto accidente automotriz.

Tamaulipas.- Tras la agresión recibida en redes sociales en cuestión de incidente donde se le acusaba injustificadamente sonbre daños y sin haber una denuncia ante alguna instancia jurídica, la alcaldesa Nataly Garcia Da la cara por medio de un comunicado explicando su situacion:

El día de hoy he tomado la decisión de aclarar cierta información que circula en los medios de comunicación y en las redes sociales en torno a mi persona:

El pasado domingo 28 de noviembre del 2021 sufrí un percance en la carretera ribereña en el tramo de Valadeces-Díaz Ordaz, en este percance ningún otro vehículo estuvo involucrado y en ningún momento se ocasionaron daños o lesiones a otros automoviles o personas.

Quienes me conocen saben que soy una persona de bien, educada y con un alto sentido civico y con un actuar siempre apegada a los principios de la 4T: “No robar, No mentir, No Traicionar”. Estoy convencida de que el camino idoneo para esclarecer situaciones contrarias a la ley es a través de las autoridades competentes, en ese sentido estoy en la mejor disposición de coadyuvar con las instancias legales correspondientes para el debido esclarecimiento de los hechos pasados.

Lastimosamente en las últimas semanas personas que se escudan bajo el oficio del periodismo han emprendido una campaña sucia en mi contra, no se me juzga por mi capacidad de gobernar o mi forma de trabajar, se juzga a mi persona utilizando calificativos y acusaciones sin sustento.

A raiz de los hechos que motivaron el presente comunicado, en especifico del ataque mediatico del que soy victima, se afectó mi esfera juridica de derechos pues al calumniarme y ofenderme injustifica e infundadamente mi honor, dignidad y reputación están siendo cuestionadas.