POR EL CONFINAMIENTO AUMENTAN AGRESIONES CONTRA LA COMUNIDAD LGBTTT

En Tamaulipas no se tiene tipificado el crimen de Homofobia en el Código Penal del Estado, ni existe una fiscalía especializada en atención a agresiones que sufre la comunidad LGBTTT, sobre todo en estos meses de confinamiento, en el que han aumentado los casos a nivel nacional y en nuestro estado también, de hecho en el sur del estado se hicieron públicos dos a través de redes sociales, por lo que están pidiendo el apoyo de las autoridades, reveló Mercurio Espinosa del Ángel, Representante de la organización México Igualitario en el estado.

Aseguró que por el confinamiento debido a la contingencia del COVID-19 se disparó la violencia intrafamiliar afectando en mayor medida a grupos vulnerables mujeres, niños, ancianos, y personas de la comunidad gay que se vieron orillados a quedarse con sus agresores en casa la mayor cantidad de tiempo durante el día, en Tampico, se presentaron dos casos de chicos LGBTTT que desaparecieron aunque no se tiene duda de que puede haber más en otras ciudades del estado, luego de que no hay registros oficiales.

“Me han comentado de la desaparición de varios miembros de la comunidad pero cuando sus familiares hacen las publicaciones son amenazados y las retiran de las redes sociales y por eso no hay un registro que permita dar seguimiento a los casos y lo más lamentable es que no se cuente con un soporte jurídico que permita a los integrantes de estos grupos vulnerables poder presentar sus denuncias, porque no existe ni fiscalía ni el delito de homofobia, en el sexenio de Peña Nieto, en nuestro estado ocurrieron 25 crímenes de odio a la comunidad LGBTTT, siendo los transexuales y travestis los más agredidos esto de acuerdo a información que difunde la organización “Letra S”.

Por otro lado, confirmó que todos los procesos jurisdiccionales siguen suspendidos debido a la situación de la pandemia, se espera que en estas semanas se reactiven y una vez que lo hagan no se vuelvan ampliar la suspensión de actividades para que los amparos para los Matrimonios Igualitarios, así como la Adecuación de Actas de Nacimiento (Cambio de Identidad)puedan seguir su trámite y se concluyan, hay muchos asuntos en espera de que se resuelva su situación legal para hacer valer sus derechos constitucionales.