Policía Investigador asesinado en Reynosa dentro de restaurante de comida rápida.

Reynosa, Tam.- El Policía Investigador José Luis Juárez Jiménez perdió la vida, él junto a otros de sus compañeros Investigan los asesinatos de mujeres en Reynosa, Tamaulipas.

Los hechos ocurrieron en el Fraccionamiento Smart Villa Diamante, donde Juárez Jiménez fue ejecutado por sicarios en el interior de un restaurante de comida rápida.

Tras el despliegue policiaco se logró asegurar un vehículo Malibú que participó en el hecho, también se localizó una camioneta Tahoe abandonada, ambos vehículos fueron asegurados para su investigación; hasta el momento no se han reportado detenciones y continúa el operativo para localizar a los responsables de este atroz acto.

El Policía Investigador José Luis Juárez Jiménez era adscrito a la Unidad de Delitos Contra las Mujeres en Reynosa y se encontraba trabajando en la investigación de los recientes asesinatos de mujeres que han sacudido a la comunidad, su muerte representa una gran pérdida no sólo para su familia y amigos, sino también para la sociedad en su conjunto.

La Fiscalía General de Justicia en el Estado de Tamaulipas ha enviado un sentido pésame a la familia y amigos de Juárez Jiménez, y ha manifestado su compromiso por seguir trabajando para que hechos como este no queden impunes.

Es fundamental que se haga justicia por la muerte del policía investigador, así como por las mujeres que han sido asesinadas en Reynosa y en todo el estado.

.Descanse en paz, José Luis Juárez Jiménez, y que su sacrificio no sea en vano.

